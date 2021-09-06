Вбивство українця у Польщі: поляки вийшли на акцію протесту

Друзі хлопця стверджують, що тіло Дмитра під час поховання було не впізнати

У Польщі правоохоронці побили до смерті 25-річного українця. Колаж: "Сьогодні"

4 вересня під стінами поліції у Вроцлаві відбулася акція протесту під гаслом "Зупинимо вбивць з поліції". Протестувальники вимагали відставки голови місцевої поліції. Люди прийшли на акцію з плакатами: "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського".

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Поляки вийшли на акцію протесту після того, як 30 липня в поліцейському відділенні через побиття і тортури помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. Про це повідомляє газета Wroclawska.

Протестувальники вимагали відставки голови місцевої поліції. Фото: MK

Учасники протесту заявили також, що хочуть мати впевненість, що подібне "більше ніколи не повториться у Вроцлаві", який вони вважають своїм "домом". І додали, що вбивство українського працівника Никифоренка стало для польських правоохоронних органів ситуацією, яку не можна було переступати.

Нову акцію заплановано на наступну неділю, 12 вересня.

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Нагадаємо, що Дмитро Никифоренко, 25 років, приїхав до Польщі з міста Немирів, Вінницької області. Працював у Польщі з 2017 року. За професією був газовим техніком, пройшов службу в армії. Зустрічався з дівчиною, з якою планував одружитися.

Люди прийшли на акцію з плакатами: "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського". Фото: MK

Хронологію подій розповіли З дому до дому.

Як убивали Дмитра Никифоренка

спочатку водій автобуса викликав медиків, бо він, нібито, розмовляв сам з собою й бився головою об скло;

медики, з'ясувавши, що хлопець напідпитку, викликали поліцейських;

поліцейські відвезли Дмитра до витверезника;

Дмитро, за їхніми словами, кусався й агресивно поводився. Його закували в наручники, били, задували газом;

хлопець втратив свідомість;

приїхала "швидка", медики намагалися реанімувати українця, але безуспішно.

Друзі описують Дмитра як спокійну, неконфліктну людину. Випивав рідко, якщо випивав – ставав скоріше добрішим, ніж агресивним.

Наступного дня дівчина Дмитра почала хвилюватися і хлопця стали розшукувати.

Коли друзі українця звернулися в поліцію, там їм сказали, що про Дмитра їм нічого не відомо.

У поліції про смерть хлопця почали говорити тільки тоді, коли рідні звернулися в українське консульство, а консульство, в свою чергу, дало запит на правоохоронні органи Республіки Польща на відповідному офіційному рівні.

"Це дуже важливий момент, адже поліцейські на той час вже мали знати про ЧП. Цілком ймовірно, вони сподівалися, що хлопця особливо ніхто не почне розшукувати. Але в поліції рідним не дали достовірної інформації, а сказали, що Дмитро був затриманий у рамках якоїсь справи і загинув", – повідомляють українці в Польщі.

Через декілька днів поліцейські знайшли двоюрідну сестру Дмитра і почали допитувати, чи хлопець не зловживав наркотиками.

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В дівчини склалось враження, що від неї хотіли почути, що хлопець мав проблеми з наркотиками. Це виглядало на певний тиск з боку поліцейських з метою вигородити себе.

8 серпня, справа була передана в прокуратуру з позначкою "Перевищення службових повноважень";

14 серпня тіло Дмитра привозять в Україну за рахунок роботодавця. 15 серпня Дмитра поховали на Вінниччині.

Друзі хлопця стверджують, що тіло Дмитра під час поховання було не впізнати.

2 вересня газета "Wyborcza" опублікувала власне розслідування. І лише після цієї публікації начальник поліції відсторонив 4 поліцейських від служби..

4 вересня українське посольство направило польському МЗС ноту з проханням провести чесне й неупереджене розслідування цієї справи;

Нагадаємо, що в результаті ДТП загинуло вже двоє людей. Масштабне ДТП з українцями в Польщі.

Ми також писали, що Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів.