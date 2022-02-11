Загроза вторгнення РФ до України: у США попередили про візові обмеження

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо Російська Федерація зважиться на новий напад на Україну, то візові обмеження будуть серед заходів, які вживатимуть США проти російської агресії.

Про це повідомила заступник держсекретаря США Венді Шерман в ефірі MSNBC.

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Зазначимо, Шерман не уточнила, чи торкнуться обмеження окремих осіб, чи ширших категорій росіян.

"Я сподіваюся, що президент Володимир Путін зробить правильний вибір з огляду на розміщення наших сил на східному фланзі, враховуючи доставлену Україні військову допомогу, а також санкції, обмеження на експорт та візові обмеження, які будуть задіяні", – сказала вона.

Загроза вторгнення РФ до України