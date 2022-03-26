Україна ніколи не стане перемогою для Росії – Байден

Виступ Байдену у Варшаві. Фото Reuters/Сьогодні
Усі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією, й США не зупинять надання допомоги нашій країні.
Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві.
"Україна ніколи не стане перемогою для Росії. тому що вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитись при владі", – так президент США завершив свою промову у Варшаві.
Також Байден розповів про кроки, які має зробити Європа:
- відмовитись від російського газу;
- подолати корупцію із Кремля;
- бути єдиними сьогодні, завтра та завжди.
Переговори
- Президент США Джо Байден, перебуваючи з дводенним візитом у Польщі, зустрівся з біженцями з України.
- У Польщі американський лідер заявив, що США допомагатимуть Україні до завершення війни.