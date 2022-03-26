Україна ніколи не стане перемогою для Росії – Байден

Виступ Байдену у Варшаві. Фото Reuters/Сьогодні

Усі демократії світу зобов'язані підтримувати Україну у боротьбі з Росією, й США не зупинять надання допомоги нашій країні.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві.

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"Україна ніколи не стане перемогою для Росії. тому що вільні люди не хочуть жити у темряві. Ця людина (Путін) не може залишитись при владі", – так президент США завершив свою промову у Варшаві.

Також Байден розповів про кроки, які має зробити Європа:

відмовитись від російського газу;

подолати корупцію із Кремля;

бути єдиними сьогодні, завтра та завжди.

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