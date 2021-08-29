Ураган "Іда" обрушився на південно-східне узбережжя США (фото)

Фото урагану "Іда" з космосу. Фото: NASA

Ураган "Іда" обрушився на американський штат Луїзіана. Поки він класифікований як тропічний шторм 4 категорії, але цілком ймовірно, що його категорію скоро підвищать – швидкість поривів вітру "Іди" поки що сягає 150 миль/год (близько 241 км/год), тоді як 5 категорія починається від 157 миль/год (понад 252 км/год).

Про це повідомляє New York Times.

Першим на шляху урагану опинилося місто Гранд-Айл. За ним знаходиться Новий Орлеан, більшість жителів якого вже евакуювалися і не дарма. Від самого ранку тут дме вітер зі швидкістю понад 110 км/с.

Америка готується до найпотужнішого урагану в історії. Фото: REUTERS

Мер Латойя Кантрелл закликає всіх, хто вирішив перечекати негоду в місті, залишатися вдома. Ті, хто дослухався до її слів, вже посилено готуються зустрічати стихію, забиваючи всі вікна.

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Ураган може стати найпотужнішим в історії

Метеорологи вже попереджають про те, що за своєю руйнівністю "Іда" може переплюнути навіть сумнозвісний ураган "Катріна". Крім Нового Орлеана, він загрожує також іншим великим містам: Ноксвілю, Мемфісу і Чарльзтону.

Відзначимо, "Іда" обрушилася на Луїзіану рівно 16 років після урагану "Катріна", що призвів до масштабних руйнувань і загибелі понад 1,8 тис. осіб. Ураган "Катріна" був слабшим "Іди", проте "Іда" менше і йде по іншій траєкторії.

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