Ураган "Ида" обрушился на юго-восточное побережье США (фото)

Фото урагана "Ида" из космоса. Фото: NASA

Ураган "Ида" обрушился на американский штат Луизиана. Пока он классифицирован как тропический шторм 4-й категории, но вполне вероятно, что его категорию скоро повысят – скорость порывов ветра "Иды" пока что достигает 150 миль/час (около 241 км/час), тогда как 5-я категория начинается c 157 миль/час (больше 252 км/час).

Об этом сообщает New York Times.

Первым на пути урагана оказался город Гранд-Айл. За ним находится Новый Орлеан, большинство жителей которого уже эвакуировались, и не зря. С самого утра здесь дует ветер со скоростью более 110 км/с.

Америка готовится к самому мощному урагану в истории. Фото: REUTERS

Мэр Латойя Кантрелл призывает всех тех, кто решил переждать непогоду в городе, оставаться дома. Те, кто прислушался к ее словам, уже усиленно готовятся встречать стихию, заколачивая все окна.

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Ураган может стать самым мощным в истории

Метеорологи уже предупреждают о том, что по своей разрушительности "Ида" может переплюнуть даже печально известный ураган "Катрина". Кроме Нового Орлеана, он угрожает также другим крупным городам: Ноксвилю, Мемфису и Чарльзтону.

Отметим, "Ида" обрушилась на Луизиану спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", приведшего к масштабным разрушениям и гибели более 1,8 тыс. человек. Ураган "Катрина" был слабее "Иды", однако "Ида" меньше и идет по другой траектории.

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