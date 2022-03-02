Вже понад 200 танків. Втрати Росії під час вторгнення в Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня:

Особового складу – понад 5840 осіб

Танків – до 211

Бойових броньованих машин – 862

Артилерійських систем – 85

РСЗВ – 40

Засобів ППО – 9

Літаків – 30

Вертольотів – 31

Автомобільної техніки – 355

Легких швидкісних катерів – 2

Цистерн з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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