Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини Росія

Вже понад 200 танків. Втрати Росії під час вторгнення в Україну

Світлана Москаленко
2 березня, 09:26
Майже 6000 окупантів знищено під час вторгнення

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня:

  • Особового складу – понад 5840 осіб
  • Танків – до 211
  • Бойових броньованих машин – 862
  • Артилерійських систем – 85
  • РСЗВ – 40
  • Засобів ППО – 9
  • Літаків – 30
  • Вертольотів – 31
  • Автомобільної техніки – 355
  • Легких швидкісних катерів – 2
  • Цистерн з ПММ – 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Реклама

У білоруському Мозирі морги забиті чеченцями

Влада Білорусі надала свої морги під трупи окупантів, знищених під час вторгнення на територію України.

"Знаємо, що у Мозирі забито всі морги. Причому там етнічні чеченці. І знаємо, за оперативною інформацією, що їм доручено на тривале зберігання ці трупи агресора покласти. Це означає що вони (російська влада) бояться відправляти "вантаж 200" до Чечні", – повідомила прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської Анна Красуліна.