Вже чортова дюжина! У Росії підпалили військкомат "коктейлем Молотова" (фото)

В Удмуртії спалили військкомат / Фото: Колаж: Сьогодні

В Удмуртії (Росія) в ніч проти 22 травня сталася пожежа у військкоматі, на місці події знайшли осколки від "коктейлю Молотова". У РФ такі випадки почастішали через мобілізацію.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, пожежа почалася у призовному пункті селища Ігра. Вигоріла вся кімната резерву – це трохи більше дев'яти метрів. Коли вогонь загасили, на підлозі виявили осколки пляшки з характерним запахом запальної суміші. Основна версія – підпал, хтось кинув "коктейль Молотова".

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Повідомляється, що в кімнаті резерву не було жодних документів, лише особисті речі працівників військкомату.

За даними Telegram-каналу ЧТД, це вже 13-й випадок підпалу військкомату в Росії.

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У Росії спалили військкомат у День перемоги

У російському Череповці в ніч проти 9 травня невідомі люди закидали військкомат "коктейлями Молотова". Росіяни дедалі частіше спалюють документи військового обліку, щоби не йти на війну в Україну.

Водночас, за даними СБУ, матері російських окупантів розпочали "штурмувати" військкомати у РФ, щоб забрати своїх синів з війни в Україні.

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