Уже чертова дюжина! В России подожгли военкомат "коктейлем Молотова" (фото)

В Удмуртии сожгли военкомат / Фото: Коллаж: Сегодня

В Удмуртии (Россия) в ночь на 22 мая случился пожар в военкомате, на месте происшествия нашли осколки от "коктейля Молотова". В РФ такие случаи участились из-за мобилизации.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пожар начался в здании призывного пункта поселка Игра. Выгорела вся комната резерва – это чуть более девяти метров. Когда огонь потушили, на полу обнаружили осколки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. Основная версия – поджог, кто-то метнул "коктейль Молотова".

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Сообщается, что в комнате резерва не было никаких документов, только личные вещи сотрудников военкомата.

По данным Telegram-канала ЧТД, это уже 13-й случай поджога военкомата в России.

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У России сожгли военкомат в День победы

В российском Череповце в ночь на 9 мая неизвестные люди забросали военкомат "коктейлями Молотова". Россияне все чаще сжигают документы воинского учета, чтобы не идти на войну в Украину.

В то же время, по данным СБУ, матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ, чтобы забрать своих сыновей с войны в Украине.

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