Вже скоро: чим Велика Британія та Польща порадують Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон та Польщі Матеуш Моравецький хочуть оголосити про створення нового формату співпраці з Україною

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на дипломатичні джерела.

Реклама

Зазначається, що це відбудеться під час їхнього візиту до Києва.

Новий формат

На брифінгу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Борис Джонсон та Матеуш Моравецький приїдуть до Києва цього тижня в один день. Водночас він не назвав дату візиту.

Як зазначається, про новий формат співпраці поки що немає інформації. Вперше про нього згадала 21 січня голова британського МЗС Ліз Трасс. За її словами, новий формат обговорювався під час візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона у грудні 2021 року.

Реклама

"Ми зміцнюємо наше двостороннє партнерство після переговорів на високому рівні у Лондоні у грудні – і ми розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", – сказала вона.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

дата приїзду

Своєю чергою, народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що, за його даними, прем'єр-міністри будуть в Україні вже 1 лютого.

"За моїми даними, вже завтра в Україну приїжджає прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Водночас із робочим візитом тут перебуватиме і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Є ймовірність, що вони підписуватимуть декларацію про новий союз", – написав він на своїй сторінці. у Twitter.

Реклама

Нагадаємо, напруженість ситуації навколо України вплинула на плани прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Він скасував свою першу поїздку до Японії, яка була запланована на середину лютого.

Читайте також: