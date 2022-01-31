Уже скоро: чем Великобритания и Польша порадуют Украину

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Премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Польши Матеуш Моравецкий хотят объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на дипломатические источники.

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Отмечается, что это состоится во время их визита в Киев.

Новый формат

На брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий приедут в Киев на этой неделе в один день. При этом он не назвал дату визита.

Как отмечается, о новом формате сотрудничества пока нет информации. Впервые о нем упомянула 21 января глава британского МИД Лиз Трасс. По ее словам, новый формат обсуждался во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в декабре 2021 года.

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"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала она.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

Дата приезда

В свою очередь народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что, по его данным, премьер-министры будут в Украине уже 1 февраля.

"По моим данным, уже завтра в Украину приезжает премьер Великобритании Борис Джонсон. В то же время с рабочим визитом здесь будет находиться и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что они будут подписывать декларацию о новом союзе", – написал он на своей странице в Twitter.

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Напомним, напряженность ситуации вокруг Украины повлияла на планы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он отменил свою первую поездку в Японию, которая была запланирована на середину февраля.

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