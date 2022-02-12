Вже все готове! У ЄС заявили про важкий пакет санкцій проти Росії

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз уже підготував низку санкцій проти Російської Федерації.

Про це він написав у своєму Twitter.

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"У розмові з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий" , – йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.

"Вдячний ЄС за тверду позицію та готовність до рішучих дій" , – зазначив міністр.

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Крім того, Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок перед візитом в Україну канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Детально обговорили безпекову ситуацію на тлі агресивних дій РФ. Активно готуємося до візиту Канцлера ФРН Олафа Шольца в Україну в понеділок. Своєчасна можливість обговорити спільні та рішучі дії для протидії загрозам" , – написав він.

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