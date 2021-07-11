В Австрії 87-річний дідусь в'їхав на швидкості в ярмарок: 13 постраждалих

В аварійних службах допускають – причиною пригоди могло стати те, що літній водій переплутав педаль газу і гальма

На ярмарку в Австрії сталася ДТП з великою кількістю постраждалих

В Австрії сталася велика дорожня аварія – позашляховик на швидкості в'їхав у прилавки продуктового ярмарку. У підсумку 13 осіб були госпіталізовані.

Про це повідомляє Heute.

Інцидент стався вранці 11 липня в місті Санкт-Флоріан, що лежить на півночі країни. Виявилося, що за кермом був 87-річний пенсіонер.

Винуватця ДТП поки що не допитували, але в аварійних службах припускають, що причиною пригоди могла бути помилка – водій переплутав педаль газу і гальма.

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Загалом постраждали 13 осіб, з них п'ятеро у важкому стані. Літній водій позашляховика також серед потерпілих.

Нагадаємо, раніше цьогоріч у багатоквартирному будинку під Віднем прогримів вибух. Кілька поверхів обрушилися, були постраждалі.

А в березні в австрійському Граці сім осіб напали на двох українських підлітків, 15 і 17 років, і завдали їм ножові поранення.

Що ще обговорюють в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: