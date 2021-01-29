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Зруйновано два поверхи: в житловому будинку в Австрії прогримів сильний вибух

29 січня, 11:09

Віталій Семченко Віталій Семченко

Чи є загиблі – поки невідомо

У багатоквартирному будинку під Віднем прогримів вибух. В результаті кілька поверхів обрушилися, є постраждалі.

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Про це повідомляє Noen.

Інцидент стався близько 8:00 в комуні Лангенцерсдорф (федеральна земля Нижня Австрія). Кілька поверхів будівлі і дах обрушилися, пошкоджені припарковані поруч автомобілі.

На місце події відразу ж виїхали пожежники. Задіяні також два вертольоти для надання медичної допомоги.

Кількість людей, що перебувають в будівлі, поки невідома. При цьому уточнюється, що врятувати вдалося як мінімум одного жителя.

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Джерело: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Джерело: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

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Джерело: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Джерело: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Джрело: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters
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Джрело: ALEXANDRA SCHWARZ-GOERLICH/Reuters

Як повідомлялося раніше, в передмісті Баку стався вибух у двоповерховому приватному будинку, в результаті якого кілька осіб опинилися під завалами.

Крім того, схожий інцидент стався в центральному кварталі Мадрида, де через вибух газу були фактично знищені три верхні поверхи багатоквартирного будинку і загинули не менш як чотири особи.

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Австрія вибух рятувальники житловий будинок
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