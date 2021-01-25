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З-під завалів дістають людей: в Азербайджані вибухнув газ у будинку (відео)

25 січня, 17:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Врятувати поки що вдалося лише двох людей

У передмісті азербайджанської столиці Баку стався вибух у двоповерховому приватному будинку, внаслідок якого кілька осіб опинилися під завалами.

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Про це в Twitter повідомив заступник директора департаменту інформації Агентства громадського телебачення і радіомовлення Азербайджану Ісмаїл Кабієв.

Інцидент стався ввечері 25 січня в місті Хирдалан.

Після вибуху в будинку почалася пожежа, а ударною хвилею вибило шибки в квартирах прилеглих багатоповерхових будинків.

"За попередніми даними, з-під завалів були врятовані жінка середніх років і неповнолітня. На місці події ведуться пошуково-рятувальні роботи", – пише Кабієв.

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Причиною вибуху попередньо названо витік газу.

Нагадаємо, минулого тижня схожий інцидент стався в центральному кварталі Мадрида, де через вибух газу були фактично знищені три верхні поверхи багатоквартирного будинку і загинули не менш як чотири особи.

А в грудні газ вибухнув у житловому будинку у Львові. Через аварію постраждали двоє осіб, а також обвалилася стіна на третьому поверсі.

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Азербайджан вибух Баку вибух газу
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