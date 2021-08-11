У Лукашенко хочуть прибрати з Конституції норму про нейтралітет

З Конституції Білорусі хочуть прибрати норму про нейтралітет. Фото: колаж "Сьогодні"

Проект Конституції Білорусі пропонує скасування нині діючої норми про прагнення країни до нейтралітету.

Про це повідомив глава Конституційної комісії Петро Міклашевич, передає ТАСС.

"Дане положення в чинній Конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, то треба привести положення Конституції у відповідність з об'єктивною реальністю", – сказав Міклашевич.

При цьому, за словами Міклашевича, "на конституційному рівні запропоновано закріпити положення про те, що з території Республіки Білорусь, з території нашої держави не буде ніяких загроз іншим державам".

"А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону", – зазначив голова комісії.

Проект внесення змін і доповнень до Конституції Білорусі повинен бути допрацьований і до 1 вересня представлений самопроголошеному президенту країни Олександра Лукашенка.

Читайте також:

"Останній диктатор Європи" – чи піде Лукашенко у відставку і причому тут Путін

Реклама

Міклашевич також нагадав, що Лукашенко під час своєї великої пресконференції заявив про необхідність змін до головного закону.

На думку білоруського диктатора, коректив потребують:

конституційне положення про прагнення Білорусі до нейтралітету;

конституційний статус Всебілоруського народного зібрання і його ролі в системі державної влади.

Раніше Лукашенко зазначив, що зберігати "нейтралітет зараз неможливо". Поки невідомо, чи означає відмову від нейтралітету інтеграцію з Росією.

Зміни до конституції

На фоні протестів в Білорусії, що почалися після виборів президента 9 серпня, Лукашенко знову заявив про необхідність зміни конституції і готовності перерозподілити частину президентських повноважень на користь інших гілок влади. За його словами, проєкт нового основного закону Білорусії буде готовий протягом нинішнього року, а на початку наступного буде винесено на всенародне обговорення. 16 березня глава держави підписав указ про створення Конституційної комісії з 36 осіб на чолі з головою Конституційної комісії, головою Конституційного суду Петром Міклашевичем. Комісія повинна була до 1 серпня подати самопроголошеному президенту пропозиції щодо поправок до основного закону для подальшого їх винесення на республіканський референдум. Розглянувши пропозиції, Лукашенко заявив, що представлений йому проєкт змін до конституції країни не можна назвати добре підготовленим, у зв'язку з чим документ був відправлений на доопрацювання.

Читайте інші новини по темі:

Раніше ми повідомляли, що ЄС ввів нові санкції проти режиму Лукашенка .

. Також нагадаємо, Лукашенко вважає, що висновок другого Мінського угоди в лютому 2015 року в столиці Білорусі врятувало Україну від великомасштабної війни з Росією.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: