У Білому домі відповіли, чи планує Байден візит в Україну

Поки що Байден не планує їхати в Україну на запрошення Зеленського/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Офіційний візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Україну поки що не планується. Водночас Штати перебувають у "постійному контакті з українським урядом".

Відповідну заяву озвучила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Що сказали в Білому домі?

"Зараз у мене немає жодних планів поїздок, які я могла б оголосити або анонсувати", — заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що США перебувають у "постійному контакті з українським урядом" і продовжують "тісно координувати свої дії з Україною, намагаючись знайти дипломатичне рішення для виходу з кризи".

Запрошення Байдена в Україну

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом, яка відбулася 13 лютого, запропонував йому якнайшвидше приїхати в Україну.

Про це пише CNN, посилаючись на високопоставленого українського чиновника.

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Джерело повідомило, що Зеленський використав недільний дзвінок, щоб запропонувати те, що чиновник назвав "конкретними ідеями щодо зменшення російської загрози Україні". Вони містили нові заклики до Вашингтона надати велику військову підтримку Україні, включно з наданням більш сучасної зброї.

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