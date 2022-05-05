У Білому домі заявили, що РФ вже програла війну в Україні

Псакі повідомила, що плани РФ провалились / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Речниця Білого дому Джен Псакі розповіла, що влада РФ уже провалила всі цілі, визначені перед початком повномасштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу.

Про це Псакі заявила на брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

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"Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу – ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли – за своїм визначенням", – сказала Псакі.

Вона додала, що РФ хотіла захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їй не вдалося.

"Президент Путін не проведе маршу вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділили НАТО", – додала Псакі.

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Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.

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