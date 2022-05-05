Псакі заявила, що США зроблять все можливе, щоб зміцнити позиції України

У Штатах давно говорили, що хочуть перемоги України

Псакі зазначила, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, колаж: "Сьогодні"

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США зроблять все можливе для того, щоб зміцнити позиції України. Вона наголосила, що підтримка буде як на полі бою, так і за столом переговорів.

Про це прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала під час брифінгу.

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"Ми говорили, що хочемо перемоги України, ми будемо робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, нарощувати можливості України на полі бою і за столом переговорів", — сказала Псакі.

Вона зазначила, що Вашингтон буде підтримувати зусилля України.

РФ не хоче вести серйозні переговори з Україною

Радник Держдепартаменту Дерек Шолле заявив, що США бачать мало ознак того, що переговори між Росією та Україною "проходять плідно", оскільки війна триває вже третій місяць.

"Російська сторона, мабуть, не хоче вести серйозні переговори", – констатував високопоставлений представник Держдепартаменту.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня майже дві години розмовляв у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, а у четвер відвідав Україну.

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Шолле підкреслив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з Гутеррешем перед його поїздкою до Москви та Києва і що США з нетерпінням чекають на доповідь голови ООН за підсумками цієї поїздки, щоб зрозуміти, чи є шлях до миру.

Крім того, Палата представників ухвалила законопроєкт щодо проведення ретельного аналізу підтримки Китаєм вторгнення Росії в Україну.

У разі прийняття закону "Про оцінку втручання та підривної діяльності Сі" Держдепартамент повинен представляти регулярні доповіді на цю тему.

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