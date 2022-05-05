Псаки заявила, что США сделают все возможное, чтобы укрепить позиции Украины

В Штатах давно говорили, что хотят победы Украины

Псаки отметила, что Вашингтон будет поддерживать усилия Украины/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, коллаж: "Сегодня"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сделают все возможное для того, чтобы укрепить позиции Украины. Она подчеркнула, что поддержка будет как на поле сражения, так и за столом переговоров.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала во время брифинга.

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"Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров", — сказала Псаки.

Она отметила, что Вашингтон будет поддерживать усилия Украины.

РФ не хочет вести серьезные переговоры с Украиной

Советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США видят мало признаков того, что переговоры между Россией и Украиной "проходят плодотворно", поскольку война идет уже третий месяц.

"Российская сторона, по-видимому, не хочет вести серьезные переговоры", – констатировал высокопоставленный представитель Госдепартамента.

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