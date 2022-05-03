В Госдепе США считают, что РФ не хочет вести серьезные переговоры с Украиной

Дерек Шолле дал оценку переговорам по Украине

Переговоры РФ и Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник Госдепартамента Дерек Шолле заявил, что США видят мало признаков того, что переговоры между Россией и Украиной "проходят плодотворно", поскольку война идет уже третий месяц.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".



"Российская сторона, по-видимому, не хочет вести серьезные переговоры", – констатировал высокопоставленный представитель Госдепартамента.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на прошлой неделе почти два часа беседовал в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а в четверг посетил Украину.

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Шолле подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил с Гутерришем перед его поездкой в Москву и Киев и что США с нетерпением ждут доклада главы ООН по итогам этой поездки, чтобы понять, есть ли путь к миру.

Кроме того, Палата представителей приняла законопроект о проведении тщательного анализа поддержки Китаем вторжения России в Украину.

В случае принятия закона "Об оценке вмешательства и подрывной деятельности Си" Госдепартамент должен будет представлять регулярные доклады на данную тему.

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Турция предложила провести встречу Путина и Зеленского

Турция надеется, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана удастся провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"У нас была позиция, которую мы выдвинули на уровне министров и нашего президента. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня. Наш президент много раз встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой вклад, включая посредничество, во все, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.

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