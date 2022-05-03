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СЬОГОДНІ Світові новини США

У Держдепі США вважають, що РФ не хоче вести серйозні переговори з Україною

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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3 травня, 06:54
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Дерек Шолле дав оцінку перемовин щодо України
Переговори РФ та України. Фото: колаж "Сьогодні"
Переговори РФ та України. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник Держдепартаменту Дерек Шолле заявив, що США бачать мало ознак того, що переговори між Росією та Україною "проходять плідно", оскільки війна триває вже третій місяць.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Російська сторона, мабуть, не хоче вести серйозні переговори", – констатував високопоставлений представник Держдепартаменту.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня майже дві години розмовляв у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, а у четвер відвідав Україну.

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Шолле підкреслив, що держсекретар США Ентоні Блінкен говорив з Гутеррешем перед його поїздкою до Москви та Києва і що США з нетерпінням чекають на доповідь голови ООН за підсумками цієї поїздки, щоб зрозуміти, чи є шлях до миру.

Крім того, Палата представників ухвалила законопроєкт щодо проведення ретельного аналізу підтримки Китаєм вторгнення Росії в Україну.

У разі прийняття закону "Про оцінку втручання та підривної діяльності Сі" Держдепартамент повинен представляти регулярні доповіді на цю тему.

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Туреччина запропонувала провести зустріч Путіна та Зеленського

Туреччина сподівається, що на пропозицію президента Реджепа Таїпа Ердогана вдасться провести зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

"У нас була позиція, яку ми висунули на рівні міністрів та нашого президента. На початку кризи ми провели дуже серйозні та всебічні дослідження, щоб запобігти війні та забезпечити припинення вогню. Наш президент багато разів зустрічався з паном Путіним та паном Зеленським. Хоча є деякі проблеми, ми сподіваємося, що з пропозиціями нашого президента, можливо, двом лідерам вдасться зібратися разом найближчими днями", — сказав він.

Міністр наголосив, що Туреччина продовжує робити свій внесок, включаючи посередництво, у все, щоб гуманітарна ситуація не погіршувалась і припинення вогню було досягнуто якнайшвидше.

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