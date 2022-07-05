У Брянській області росіяни напали на військову частину (фото, відео)

У Росії нова НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Клинцях Брянської області троє чоловіків напали на військову частину 12721. За словами місцевих жителів, вони чули автоматну чергу. Наразі нападників розшукують.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо?

За попередньою інформацією, напад стався 5 липня близько 4:15 ранку. Троє чоловіків були в масках та озброєні.

Після того, що сталося, вони зникли. Один з них поранений вогнем у відповідь.

Зазначається, що у військовій частині, на яку напали, служать контрактники. До речі, частина розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

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У Брянській області горить синім полум'ям військова частина

У Клинцях Брянської області Російської Федерації спалахнула масштабна пожежа на території військової частини. Вона розташована приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 24".

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У місцевій військовій частині чули один сильний вибух і три менш гучні. Говорять, що постраждала військова техніка, яку застосовували в Україні.