В Еквадорі проти президента починають "офшорне" розслідування

Гільєрмо Лассо потрапив в офшорний скандал. Колаж "Сьогодні"

Парламент Еквадору запустив процедуру розслідування проти президента цієї країни Гільєрмо Лассо за фактом можливої корупції. За це рішення проголосували 105 депутатів з 137. Про це повідомляє пресслужба еквадорського парламенту в Twitter.

Перевіркою можливих офшорів Лассо займеться Спеціальна постійна комісія з конституційних прав.

Реклама

"Комісія повинна вимагати з'явитися (для дачі свідчень. – Ред.) і надати всю необхідну інформацію, щоб прояснити причетність президента країни Гільєрмо Лассо до справи, пов'язаної з відправкою грошей в податкові притулки (офшори. – Ред.)", – йдеться в заяві парламенту.

У чому запідозрили Гільєрмо Лассо

Днями Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував "досьє Пандори" з даними про офшорні рахунки світових політиків і лідерів держав.

Там стверджується, що президент Еквадору був пов'язаний з 14 офшорними компаніями і трастами в Панамі, Південній Дакоті і Делавері. Більшість цих компаній були розпущені ще в 2017 році, але два трасти в Південній Дакоті нібито досі ним використовуються.

Реклама

Сам Лассо визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами і підкреслив, що негайно позбувся їх. Він стверджує, що декларує всі свої доходи і сплачує всі податки в Еквадорі.

Тим часом в Україні зібралися переглянути список офшорів. До кінця 2022 роки оновлять перелік таких зон з урахуванням правових норм ЄС і даних Глобального форуму з прозорості.

А нещодавно Україна внесла острів в Карибському морі в список офшорних зон. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.