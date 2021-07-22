У Газі прогримів потужний вибух, є жертви: фото і відео

Стовп диму від вибуху був помічений на великій відстані – правоохоронці навіть озвучили попередню причину НП

У Газі знову неспокійно, та цього разу не через бойові дій. Фото: REUTERS / SJS

У центрі міста Газа прогримів потужний вибух на ринку, в результаті якого одна людина загинула і 10 отримали поранення. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За попередньою версією місцевих правоохоронців, рвонув балон з газом. Всі постраждалі були доставлені у лікарню. На місці події діють поліція і екстрені служби.

На опублікованих в Twitter кадрах можна побачити, що стовп диму від вибуху був помічений на великій відстані.

На фотографіях видно, як в епіцентрі вибуху сильно постраждали прилеглі будівлі, вулиця усипана уламками.

Руйнування після вибуху. Фото: twitter.com/PalinfoAr

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Нагадаємо, між Ізраїлем і сектором Газа з 21 травня триває перемир'я. З початку травня, за 11 днів збройного конфлікту, загинуло понад 200 людей, більшість – у секторі Газа. Палестинці випустили по ізраїльських містах тисячі ракет – система протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол" працювала як ніколи, але не всі атаки вдавалося відбити.