Коротко і по справі. Перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС – що потрібно знати

Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я. Фото: колаж "Сьогодні"
Режим припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС вступив в силу о 2 годині ночі п'ятниці. За 11 днів збройного конфлікту загинуло понад 200 осіб, більшість – в секторі Газа. "Сьогодні" зібрали головне.
Початок перемир'я
Кабінет міністрів Ізраїлю в четвер увечері прийняв рішення про припинення вогнюв секторі Газа з другої години ночі 21 травня. Представник ХАМАС також підтвердив введення "взаємного і одночасного" припинення вогню з Ізраїлем.
Однак за перші кілька годин ізраїльські міста біля Гази були обстріляні ракетами і мінометами, в результаті чого одна людина поранена.
Угода про припинення вогню була досягнута за посередництва Єгипту. Джерело The Jerusalem Post в єгипетських службах безпеки повідомило, що деталі перемир'я ще не опрацьовані.
Найбільший конфлікт за останні роки
Загострення в Ізраїлі почалося 11 днів тому. За даними палестинської сторони, на цей момент в секторі загинули щонайменше 227 осіб, близько 100 з них – жінки і діти. Ізраїль стверджує, що щонайменше 150 із загиблих були бойовиками екстремістських угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад".
За інформацією ЗМІ, армія Ізраїлю за 11 днів ліквідувала 225 палестинських бойовиків, знищила понад 100 км тунелів радикалів, "сотні" ракетних установок, "десятки" об'єктів, які використовувалися бойовим крилом ХАМАС, а також не менше 20 адміністративних і фінансових установ.
Ізраїль може окупувати територію
Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зараз є два шляхи вирішення конфлікту в районі сектору Газа. Один з них – окупація території.
"Є дві можливості домогтися спокою і безпеки: окупувати Газу або створити фактор стримування. Ми не скидаємо з рахунків жодну можливість", – сказав політик.
США вплинули на рішення Ізраїлю
У середу президент США Джо Байден в четвертий раз за час загострення конфлікту провів з Нетаньяху телефонну розмову, в якій закликав "вже сьогодні почати істотну деескалацію на шляху до припинення вогню".
Реакція ООН
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутер привітав перемир'я. Він також висловив "глибоке співчуття сім'ям загиблих і їх рідним".
"Якщо і є пекло на Землі, то це життя дітей в Газі. Я знову звертаюся до всіх сторін із закликом негайно припинити військові дії. Я звертаюся до всіх сторін для негайного припинення вогню", – сказав Гутерріш.
Перемир'я може зірватися
Після оголошення про угоду офіс Нетаньяху попередив, що тривалість її дотримання залежить від "реальності на місцях". А офіційний представник ХАМАС заявив, що "палестинський опір буде дотримуватися цієї угоди, поки вона буде дотримуватися окупантами".
Нагадаємо, раніше ізраїльський політик, сходознавець Ксенія Свєтлова відповіла на шість складних питань щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем