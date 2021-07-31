У палаючій Туреччині в небі помітили яскравий спалах – впав метеорит (відео)

Небесний об'єкт впав в районі 00:54 за Києвом, це супроводжувалося яскравими спалахами

Деякі з очевидців визнали назвали метеорита вказівкою на низку лих / Фото: колаж "Сьогодні"

Вночі, 31 липня, в Туреччині, де спалахнули масштабні пожежі, над Ізміром впав метеорит. Очевидці повідомляють про вибух, який стався після падіння.

Про це повідомляє Sabah.

"Сьогодні в 1:54 над Ізмір впав метеор. Ніяких заяв від влади поки не надходило", – написав очевидець Халіл Бакміс.

Попередньо відомо, що небесний об'єкт впав в районі 00:54 за Києвом, це супроводжувалося яскравими спалахами.

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Відзначимо, оскільки Туреччину охоплюють масштабні лісові пожежі, погляди і камери місцевих жителів спрямовані в нічне небо. Деякі з очевидців визнали падіння метеорита зазначенням на низку лих, які очікують країну в майбутньому.

Нагадаємо, в березні вчені зафіксували падіння метеорита на сході Куби. Після падіння стався вибух. Крім того, очевидці події розповідали про "червоному і білому світі".

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