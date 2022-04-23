У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь (відео)

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 23 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

Церемонію опублікували у Youtube.

Реклама

Винесення зі святині вогню символізує вихід із Гробу "Світла істинного", тобто воскреслого Ісуса Христа.

Відомо, що храм вміщує 10 тисяч людей. Зазвичай охочих подивитися на Сходження набагато більше, тому прочани збираються на площі перед Храмом та на сусідніх вулицях.

Реклама

Росія може готувати провокації на Великдень в Україні

Російські окупанти можуть влаштувати провокації на Великдень в Україні. Правоохоронці закликають вірян бути особливо пильними у цей період.

"Російська пропаганда поширила вже не одну заяву про можливі насильницькі дії щодо вірян у період великодніх свят та церковних богослужінь в Україні. Так росЗМІ вже готують основу для провокацій з боку армії РФ і заздалегідь переводять відповідальність за них на представників "націоналістичних об'єднань", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: