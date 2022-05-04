В Іспанії зламали та прослуховували телефони глав Міноборони та уряду

В Іспанії прослуховували мобільні телефони глав Міноборони та уряду. Фото: колаж "Сьогодні"

Мобільні телефони прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес прослуховувалися.

Про це повідомив глава урядового апарату Фелікс Боланос, передає Telegram-канал "Україна 24".

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Під час атак хакерів зловмисники вилучили 2,6 гігабайта даних з телефона прем'єр-міністра і 9 мегабайтів з телефона міністра оборони.

Боланос назвав хакерські атаки "зовнішніми" та "незаконними".

Варто зазначити, що Іспанія допомагає Україні з озброєнням. Нещодавно іспанський військовий корабель "Ізабель" прибув до польського порту Гдиня, на ньому доставлено близько 200 тонн військової допомоги для Збройних сил України.

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Окрім озброєння, було 30 вантажівок та 10 легких позашляховиків.

На початку березня Іспанія також направила в Україну військові вантажі: медикаменти, гранатомети, кулемети та боєприпаси.

Загалом Іспанія відправила в Україну 11 військових рейсів загальним вантажем близько 170 тонн. У посилках були засоби індивідуального захисту, гранатомети С-90, кулемети, костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту, боєприпаси та броньована машина швидкої допомоги.

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Вас прослуховують? Чому під час дзвінка чути власний голос

Часто під час телефонної розмови в динаміку ви можете почути не лише голос співрозмовника, а й власний. Така луна насторожує, і в багатьох людей виникає підозра, що телефон прослуховують.

Як повідомляє GSMinfo, хвилюватися не варто, адже причиною такої луни можуть бути проблеми з ґаджетом, збої у вашого оператора або навіть ваш співрозмовник.

Справжнє прослуховування не дає луни

Луна може виникати через звичайні технічні проблеми. Наприклад, у вашого телефона може бути пошкоджений динамік або мікрофон. У деяких ґаджетах є мікрофони, які передають звук зі зменшеним рівнем навколишнього шуму. Тому луну може давати і неправильна робота шумогасіння. Ще одна причина – волога. Вона може потрапити у корпус телефона і заважати роботі телефона.

Перевантаженість мереж

Коли перевантажена мережа або ви перебуваєте в місцевості, де поганий сигнал, у динаміку також можуть з’являтися зайві звуки.

Налаштування телефона вашого співрозмовника

Часто проблема може виникати тому, що людина, з якою ви розмовляєте, веде розмову через гучний зв’язок. Пояснення просте: звук вашого голосу, який випускає динамік телефона вашого співбесідника, знову потрапляє в мікрофон, і ви чуєте усе, що щойно сказали. Те саме трапляється тоді, коли людина вмикає Bluetooth і транслює розмову в автомобілі.

Що робити?

Луна у вашому телефоні залишається, але прослуховування немає. Як прибрати непотрібні звуки? Якщо у вас поломки в телефоні або є його пошкодження, потрібно звернутися до спеціалістів. Нехай фахівець продіагностує телефон і відремонтує його за потреби.

Якщо проблема на боці оператора – зателефонуйте з іншої SIM-карти. Ще один варіант, якщо у вас хороший інтернет-зв’язок, – скористатися месенджерами.

Якщо ехо виникає через налаштування у другого учасника бесіди, варто просто попросити людину вимкнути гучний зв’язок або Bluetooth.

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