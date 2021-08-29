В Італії чоловікові виписали великий штраф за обід в піцерії без COVID-паспорта

Штраф отримав також і власник закладу. Фото: колаж "Сьогодні"

В італійському місті Ровіго оштрафували відвідувача піцерії, який обідав у закладі, не маючи "зеленого пропуску", що свідчить про наявність вакцинації від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або недавно перенесену хворобу.

Про це повідомляє il Messaggero.

В Італії наявність пропуску повинні перевіряти власники закладу, але з перевіркою можуть прийти і спеціальні контролери.

Саме такі контролери оштрафували на 400 євро чоловіка в піцерії, у якого не було сертифіката. Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.

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Що таке "зелений пропуск" в Італії

З 6 серпня "зелений пропуск" в Італії є обов'язковим для доступу в ресторани і бари в приміщеннях. З 1 вересня його дія пошириться на школи, університети і транспорт.

В Італії для отримання паспорта достатньо отримання першої дози вакцини. Здоровими вважаються люди, які хворіли на COVID-19 не більше шести місяців тому.

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