В Італії помер президент Європарламенту Давид Сассолі

Давиду Сассолі було 65 років/Колаж: "Сьогодні"

В Італії в Онкологічному довідковому центрі Авіано помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі. Йому було 65 років.

Про це інформує ANSA.

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"Президент Європейського парламенту Давид Сассолі помер о 01:15 ранку 11 січня в Онкологічному довідковому центрі Авіано. Дату та місце похорону буде оголошено в наступні кілька годин", — повідомив речник європейського політика Роберто Куїльо.

Очільник Європарламенту пішов із життя у віці 65 років.

Про голову Європарламенту

Як пише Wikipedia, Давид Марія Сассолі – італійський політик та журналіст, член Демократичної партії. Член Європейського парламенту з 2009 року.

У виборах до Європейського парламенту 2019 року в Італії Давид Сассолі був переобраний до Європейського парламенту з 128 533 голосами. 2 липня 2019 року він був запропонований Прогресивним альянсом соціалістів і демократів (S&D) як новий президент Європейського парламенту. Наступного дня Сассолі був обраний президентом на виборах 345 голосами (за необхідних 334-х), замінивши на посаді Антоніо Таяні. Він став сьомим італійцем, який обійняв цю посаду.

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