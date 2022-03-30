В Ізраїлі стався новий теракт, є загиблі (відео)

П'ятеро людей загинули/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Ізраїлі в місті Бней-Брак п'ять людей були вбиті палестинським терористом під час стрілянини. Стрілка ліквідувала поліція.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Деталі

Перше повідомлення про стрілянину на вулиці Ха-Шнаім надійшло близько 20:00. Одну людину знайшли мертвою в автомобілі, ще двоє були застрелені на сусідньому тротуарі. На відео, яке згодом опублікували, видно, як нападник з автоматом кричав арабською мовою й стріляв у перехожих.

Ще одного ізраїльтянина знайшли мертвим на вулиці Герцля, перпендикулярній вулиці Ха-Шнаім.

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Стрілка ліквідував співробітник поліції, який прибув на місце інциденту. Сам офіцер отримав тяжкі поранення. Його відвезли в лікарню, але лікарі не змогли його врятувати. Він став п'ятою жертвою терориста.

Стрілок виявився 27-річний Діа Хамарш з села Ябад, яке знаходиться на півночі Західного берега недалеко від Дженіна. У 2015 році він був засуджений на шість місяців тюремного ув'язнення за торгівлю незаконною вогнепальною зброєю і зв'язок з терористичною групою. Крім того, він незаконно працював на будівництві в Бней-Браку.

На місці події правоохоронці затримали ще одну людину за підозрою в пособництві стрілку. Пізніше поліцейські затримали ще одного підозрюваного.

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Нещодавня стрілянина в Ізраїлі

В ізраїльському Хадері терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці. Внаслідок нападу загинули двоє людей, ще п'ятеро – поранені.

Відомо, що терористи вбили людей та відібрали у них зброю. На звуки стрілянини відреагували поліцейські, які були неподалік. Нападників ліквідували на місці.