В Ізраїлі сталася стрілянина: є поранені та загиблі

Четверо людей було поранено, їх госпіталізували до лікарні

Терористи напали біля автобусної зупинки. Колаж "Сьогодні"

В ізраїльському Хадері терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці, внаслідок нападу загинули двоє людей, ще п'ятеро – поранені.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

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Терористи напали біля автобусної зупинки, вбивши бійців у цивільному, відібрали у них зброю. На звуки стрілянини відреагували поліцейські, які були неподалік. Нападників ліквідували на місці.

Чотирьох людей було поранено, їх госпіталізували до лікарні Гілель Яффе. Постраждалі 45-річний чоловік та 20-річна жінка у задовільному стані, тяжкі поранення отримали двоє 20-річних хлопців. Двоє з поранених – поліцейські.

Інцидент кваліфікували як теракт. Зловмисниками виявились жителі Умм аль-Фахма.

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Цього вечора 20 років тому, 27 березня 2002 року, палестинський терорист підірвав себе в ресторані готелю "Парк" у Нетанії у розпал Великоднього Седера. Жертвами стали 30 мирних ізраїльтян, більшість із них старше 70 років.

Ізраїль погодився стати посередником у переговорах України та РФ

Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершення російської агресії проти України. Про це написав у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником з питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулат ", – написав Єрмак.