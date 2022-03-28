Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

В Ізраїлі сталася стрілянина: є поранені та загиблі

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 03:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Четверо людей було поранено, їх госпіталізували до лікарні
Терористи напали біля автобусної зупинки. Колаж "Сьогодні"
Терористи напали біля автобусної зупинки. Колаж "Сьогодні"

В ізраїльському Хадері терористи відкрили вогонь по автобусній зупинці, внаслідок нападу загинули двоє людей, ще п'ятеро – поранені.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

Реклама

Деталі

Терористи напали біля автобусної зупинки, вбивши бійців у цивільному, відібрали у них зброю. На звуки стрілянини відреагували поліцейські, які були неподалік. Нападників ліквідували на місці.

Чотирьох людей було поранено, їх госпіталізували до лікарні Гілель Яффе. Постраждалі 45-річний чоловік та 20-річна жінка у задовільному стані, тяжкі поранення отримали двоє 20-річних хлопців. Двоє з поранених – поліцейські.

Інцидент кваліфікували як теракт. Зловмисниками виявились жителі Умм аль-Фахма.

Реклама

Цього вечора 20 років тому, 27 березня 2002 року, палестинський терорист підірвав себе в ресторані готелю "Парк" у Нетанії у розпал Великоднього Седера. Жертвами стали 30 мирних ізраїльтян, більшість із них старше 70 років.

Ізраїль погодився стати посередником у переговорах України та РФ

Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершення російської агресії проти України. Про це написав у Facebook голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником з питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулат ", – написав Єрмак.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти