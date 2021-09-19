В Ізраїлі школярі масово хворіють коронавірусом, їх зобов'язали здавати тести

Лише 18 вересня в країні 7,500 ізраїльтян захворіли коронавірусом

В Ізраїлі збільшилася кількість серйозних випадків COVID цього місяця. Через це школярам доведеться складати тести на коронавірус перед поверненням після канікул до навчальних закладів.

Про це повідомляє Times of Israel.

Батьків всіх учнів з першого по шостий клас попросили забрати в школах набори для експрес-тестування на антигени і дати їх своїм дітям. Такий захід буде застосовуватися до всіх учнів від підготовчих дитячих садків до шостого класу.

В країні загострилася ситуація з коронавірусов після закінчення свята Рош ха-Шана. Лише 18 вересня в країні 7,500 ізраїльтян захворіли коронавірусів. При цьому 59% з числа хворих становлять діти шкільного віку.

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А за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок неділі близько 45 тис школярів хворіють коронавірусом, а ще 92 тис. перебувають на карантині після контакту з хворими.

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Довга дорога до могили Раббі Нахмана

Згідно з віруванням однієї з течій хасидизму, його послідовники зобов'язані побувати хоча б раз у своєму житті на могилі рабі Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.

У минулому році на початку вересня Кабінет міністрів України заборонив пропускати групи хасидів, які прямували в Україну для масового святкування Рош ха-Шана. Це дозволилов зробити постійне зростання числа хворих на коронавірус як всередині країни, так і за кордоном.

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