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До останнього говорив про змову. Лідер антивакцинаторів Ізраїлю помер від COVID-19

Ірина Ковальчук
14 вересня, 16:06
Понад тиждень він перебував у медцентрі на кисневому апараті й продовжував говорити про змову

Хай Шауляй до останнього вірив у світову змову / Колаж "Сьогодні"

В Ізраїлі в лікарні від ускладнень після COVID-19 помер лідер місцевого руху противників вакцинації Хай Шаулян. Понад тиждень він перебував у медичному центрі міста Холона, під'єднаний до кисневого апарату.

Про це пише The Jerusalem Post.

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До останнього Хай продовжував стверджувати, що епідемії немає і що обмеження, які вводяться урядом, не мають нічого спільного з захворюваністю ізраїльтян.

"Продовжуйте боротися! Держава переслідує нас своїм злочинним корисливим інтересом. Не здавайтесь! Зелена оцінка не буде встановлена ​​в Ізраїлі. Це не має нічого спільного з Corona. Це не має нічого спільного з вакцинацією, це пов'язано з примусом", – написав активіст 11 вересня, вже перебуваючи на апараті штучної вентиляції легенів.

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Ізраїльські ЗМІ зазначають, що Хай Шаулян неодноразово закликав усіх не робити щеплення від коронавірусу і був упевнений, що ніякої пандемії взагалі немає, а препарати, якими людей вакцинують, "непотрібні та небезпечні".

Доля антивакцинаторів

Хай Шаулян не перший противник вакцинації, який не зміг пережити наслідків COVID-19.

  • Раніше в Кенії від коронавірусної хвороби помер лікар-антивакцинатор Стівен Каранджа. Він виступав проти вакцинації від COVID-19, а за кілька тижнів до смерті заявив, що щеплення абсолютно непотрібні.
  • У липні в США помер 34-річний блогер Стівен Гармон, який заявляв про відмову від вакцини проти коронавірусу і насміхався над нею. Він боровся з наслідками хвороби протягом місяця.
  • 1 вересня стало відомо, що в США від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер колишній офіцер ЦРУ Роберт Девід Стіл, який вважав себе "першим, хто назвав COVID-19 теорією змови".

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