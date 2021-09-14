До останнього говорив про змову. Лідер антивакцинаторів Ізраїлю помер від COVID-19

Хай Шауляй до останнього вірив у світову змову / Колаж "Сьогодні"
В Ізраїлі в лікарні від ускладнень після COVID-19 помер лідер місцевого руху противників вакцинації Хай Шаулян. Понад тиждень він перебував у медичному центрі міста Холона, під'єднаний до кисневого апарату.
Про це пише The Jerusalem Post.
Останній протест
До останнього Хай продовжував стверджувати, що епідемії немає і що обмеження, які вводяться урядом, не мають нічого спільного з захворюваністю ізраїльтян.
"Продовжуйте боротися! Держава переслідує нас своїм злочинним корисливим інтересом. Не здавайтесь! Зелена оцінка не буде встановлена в Ізраїлі. Це не має нічого спільного з Corona. Це не має нічого спільного з вакцинацією, це пов'язано з примусом", – написав активіст 11 вересня, вже перебуваючи на апараті штучної вентиляції легенів.
Ізраїльські ЗМІ зазначають, що Хай Шаулян неодноразово закликав усіх не робити щеплення від коронавірусу і був упевнений, що ніякої пандемії взагалі немає, а препарати, якими людей вакцинують, "непотрібні та небезпечні".
Доля антивакцинаторів
Хай Шаулян не перший противник вакцинації, який не зміг пережити наслідків COVID-19.
- Раніше в Кенії від коронавірусної хвороби помер лікар-антивакцинатор Стівен Каранджа. Він виступав проти вакцинації від COVID-19, а за кілька тижнів до смерті заявив, що щеплення абсолютно непотрібні.
- У липні в США помер 34-річний блогер Стівен Гармон, який заявляв про відмову від вакцини проти коронавірусу і насміхався над нею. Він боровся з наслідками хвороби протягом місяця.
- 1 вересня стало відомо, що в США від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер колишній офіцер ЦРУ Роберт Девід Стіл, який вважав себе "першим, хто назвав COVID-19 теорією змови".