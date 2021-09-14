До останнього говорив про змову. Лідер антивакцинаторів Ізраїлю помер від COVID-19

Хай Шауляй до останнього вірив у світову змову / Колаж "Сьогодні"

В Ізраїлі в лікарні від ускладнень після COVID-19 помер лідер місцевого руху противників вакцинації Хай Шаулян. Понад тиждень він перебував у медичному центрі міста Холона, під'єднаний до кисневого апарату.

Про це пише The Jerusalem Post.

Останній протест

До останнього Хай продовжував стверджувати, що епідемії немає і що обмеження, які вводяться урядом, не мають нічого спільного з захворюваністю ізраїльтян.

"Продовжуйте боротися! Держава переслідує нас своїм злочинним корисливим інтересом. Не здавайтесь! Зелена оцінка не буде встановлена ​​в Ізраїлі. Це не має нічого спільного з Corona. Це не має нічого спільного з вакцинацією, це пов'язано з примусом", – написав активіст 11 вересня, вже перебуваючи на апараті штучної вентиляції легенів.

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Ізраїльські ЗМІ зазначають, що Хай Шаулян неодноразово закликав усіх не робити щеплення від коронавірусу і був упевнений, що ніякої пандемії взагалі немає, а препарати, якими людей вакцинують, "непотрібні та небезпечні".

Доля антивакцинаторів

Хай Шаулян не перший противник вакцинації, який не зміг пережити наслідків COVID-19.