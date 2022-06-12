У Канаді поліція заблокувала парламент – подробиці

Правоохоронці рекомендували залишити парламент працівникам, які перебували всередині адмінбудівлі. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 11 червня, поліція Канади заблокувала центральну частину Оттави та евакуювала людей з парламентського пагорба у зв'язку з "активною поліцейською операцією" щодо подолання можливої загрози.

Про це пише CBC News.

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На даний момент у Оттаві чергують озброєні співробітники поліції вздовж доріг на Веллінгтон-стріт. Вони не розкривають подробиць своїх дій, але заявили, що проводиться активна операція щодо можливої загрози громадській безпеці.

Правоохоронці рекомендували залишити парламент працівникам, які перебували всередині адмінбудівлі, а також просять городян наскільки можна перекритих зон.

Відомо, що 11 червня у канадському парламенті не було заходів, а присутніх було замало, бо вихідний день.

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Санкції Канади

"Заборона на в'їзд до нашої країни найближчим соратникам та ключовим прихильникам путінського режиму, зокрема тим, хто несе відповідальність за цю неспровоковану агресію, є одним із багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини", – заявив міністр громадської безпеки Канади Марко Мендічино .

Зазначається, що Канада не може заборонити в'їзд особам, на яких поширюються санкції, без внесення поправок до так званого "Закону про імміграцію та захист біженців (IRPA)".

Після набуття чинності ці поправки до IRPA будуть застосовуватися до всіх іноземних громадян, щодо яких діють санкції Канади, а також будь-яких членів сім'ї, що їх супроводжують.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн. доларів США). Також він анонсував нові санкції проти РФ.