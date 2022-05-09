Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Канада надасть $40 млн військової допомоги Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 01:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зокрема, прем'єр-міністр країни анонсував нові санкції проти РФ
Трюдо анонсував допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Трюдо анонсував допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн доларів США). Також він анонсував нові санкції проти РФ.

Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Канади.

Реклама

Деталі

Зокрема, йдеться про надання додаткової військової допомоги на 50 мільйонів канадських доларів США до нещодавно наданої у вигляді артилерії, боєприпасів і легких броньованих машин цивільного виробництва. Новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн доларів.

Крім цього, Трюдо оголосив про намір тимчасово зняти мита на український імпорт терміном на один рік і вказав, що Канада введе нові санкції проти РФ. Зокрема, прем'єр анонсував санкції проти ще 21 особи з Росії, у тому числі олігархів і наближених до Путіна, а також введення санкцій проти 19 осіб у російському оборонному секторі та п’яти організацій за надання непрямої або прямої підтримки російським військовим.

Допомога від США

США надасть Україні допомогу з безпеки на суму до 150 мільйонів доларів. Ця допомога має "задовольнити критичні потреби України", оскільки російські війська продовжують наступати на Схід. Зазначимо, що США за президентства Джо Байдена виділила нашій країні близько 4,5 мільярда доларів безпеки.

Реклама

До пакета допомоги входять:

  • 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
  • 3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36;
  • електронне обладнання для придушення перешкод;
  • запчастини до техніки.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 8 травня
1
Особовий склад 25500
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 156
Гелікоптери
4
Танки 1130
Танки
5
ББМ 2741
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 86
Засоби ППО
8
РСЗВ 179
РСЗВ
9
БПЛА 360
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1961
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Танкіст-наставник… Олександр Цюпак – кадровий військовий, майстер-сержант, гордість 14-ї окремої механізованої бригади. Його танковий взвод кілька разів визнавався найкращим в Україні, а сам він став наставником для сотень українських танкістів. Захищаючи Київську область, екіпаж Цюпака знищив близько 10 одиниць бронетехніки ворога та відбив атаку у напрямку Макарова. Загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
Історія героїні
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

34270.85

Bitcoin Cash (BCH)

263.25

Binance Coin (BNB)

356.98

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum Classic (ETC)

26.78

Litecoin (LTC)

94.72

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.91

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти