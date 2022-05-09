Канада надасть $40 млн військової допомоги Україні

Зокрема, прем'єр-міністр країни анонсував нові санкції проти РФ

Трюдо анонсував допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив додаткову військову допомогу Україні на суму 50 мільйонів канадських доларів (близько 41 млн доларів США). Також він анонсував нові санкції проти РФ.

Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Канади.

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Зокрема, йдеться про надання додаткової військової допомоги на 50 мільйонів канадських доларів США до нещодавно наданої у вигляді артилерії, боєприпасів і легких броньованих машин цивільного виробництва. Новий пакет військової допомоги включатиме 18 камер для дронів, боєприпаси для гаубиць М777, вогнепальну зброю та набої, а також супутникові зображення високої роздільної здатності на 15 млн доларів.

Крім цього, Трюдо оголосив про намір тимчасово зняти мита на український імпорт терміном на один рік і вказав, що Канада введе нові санкції проти РФ. Зокрема, прем'єр анонсував санкції проти ще 21 особи з Росії, у тому числі олігархів і наближених до Путіна, а також введення санкцій проти 19 осіб у російському оборонному секторі та п’яти організацій за надання непрямої або прямої підтримки російським військовим.

Допомога від США

США надасть Україні допомогу з безпеки на суму до 150 мільйонів доларів. Ця допомога має "задовольнити критичні потреби України", оскільки російські війська продовжують наступати на Схід. Зазначимо, що США за президентства Джо Байдена виділила нашій країні близько 4,5 мільярда доларів безпеки.

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До пакета допомоги входять:

25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36;

електронне обладнання для придушення перешкод;

запчастини до техніки.

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