США надасть Україні військову допомогу ще на 150 млн доларів – що отримаємо

Америка за президентство Джо Байдена виділила нашій країні близько 4,5 мільярда доларів безпеки

Україна отримає ще більшу допомогу від Америки. Фото: колаж "Сьогодні"

США надасть Україні допомогу з безпеки на суму до 150 мільйонів доларів. Ця допомога має "задовольнити критичні потреби України", оскільки російські війська продовжують наступати на Схід. Зазначимо, що США за президентство Джо Байдена виділила нашій країні близько 4,5 мільярда доларів безпеки.

Про це повідомили у Міністерстві оборони США.

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До пакету допомоги входять:

25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів

3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36

електронне обладнання для придушення перешкод

запчастини до техніки

Американська допомога

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