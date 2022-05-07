США закуплять для України дрони-камікадзе Switchblade майже на 18 млн доларів

Заступник міністра оборони Вільям А. ЛаПланте сказав, що угоду про закупівлю було укладено 6 травня

США надішлють в Україну безпілотники для знищення техніки РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони США уклало контракт на суму 17,8 мільйона доларів на виробництво та відправлення безпілотників Switchblade в Україну. Ці безпілотники будуть доставлені у рамках фінансування Ініціативи сприяння безпеки України.

Про це повідомляє CNN.

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Заступник міністра оборони Вільям А. ЛаПланте сказав, що угоду укладено 6 травня.

Він також зазначив, що загальне фінансування USAI у цьому законопроєкті склало 300 мільйонів доларів, і наразі Пентагон виділив 136,8 мільйона доларів із цієї суми.

Загалом $136,8 млн витрачено на закупівлю та відправку "безпілотних авіаційних систем Puma, передової системи високоточної зброї, пристроїв зв'язку, бойового медичного обладнання та витратних матеріалів, сухпайків та біноклів".

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Міністерство оборони також використовує 1,45 мільярда доларів із фінансування, затвердженого Конгресом США для додаткової допомоги Україні, для заміни американських запасів ракет Javelin та Stinger, а також ключових компонентів для цих ракет.

У рамках додаткової допомоги Україні Конгрес США схвалив фінансування у розмірі 3,5 мільярда доларів для поповнення запасів американського обладнання, відправленого Україні. Поки що Міністерство оборони використовує 1,45 мільярда доларів із цих коштів.

"Зараз ми ведемо активні переговори щодо Stinger і пов'язаних з ними компонентів. Очікується, що ця угода буде укладена до кінця травня. Для Javelins угода також неминуча – все це відбувається прямо зараз", – сказав ЛаПланте.

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У чому перевага дронів-камікадзе?

Switchblade – тактичний боєприпас, розроблений американською компанією AeroVironment. Несе боєголовку та призначений, залежно від модифікації, для атаки живої сили, незахищеної техніки та броньованих цілей.

Дрон-камікадзе Switchblade 300 може пролетіти 10 км, ним можна керувати до 10 хв. Його завдання – збільшити бойову міць піхоти.

Що стосується Switchblade-600, то він вже потужніший – може пролетіти 40 км за 20 хвилин та ще й барражувати 20 хвилин. Цей дрон несе боєголовку типу Javelin, здатний вражати бронетехніку.

США готують новий пакет допомоги Україні

Днями президент США Джозеф Байден підпише новий пакет збройної допомоги для України на $100 млн. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters з посиланням на свої джерела у Білому домі.

Байден підпише новий пакет допомоги для того, щоб стало можливим постачання нової партії боєприпасів. Це підтвердили журналістам три американські чиновники.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що останній пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

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