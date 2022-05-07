США закупят для Украины дроны-камикадзе Switchblade почти на 18 млн долларов

Заместитель министра обороны Уильям А. ЛаПланте сказал, что сделка о закупке была заключена 6 мая

США пришлют в Украину беспилотники для уничтожения техники РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство обороны США заключило контракт на сумму 17,8 миллиона долларов на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину. Эти беспилотники будут доставлены в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности Украины.

Об этом сообщает CNN.

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Заместитель министра обороны Уильям А. ЛаПланте сказал, что сделка заключена 6 мая.

Он также отметил, что общее финансирование USAI в этом законопроекте составило 300 миллионов долларов, и на данный момент Пентагон выделил 136,8 миллиона долларов из этой суммы.

В общей сложности $136,8 млн израсходованы на закупку и отправку "беспилотных авиационных систем Puma, передовой системы высокоточного оружия, устройств связи, боевого медицинского оборудования и расходных материалов, сухпайков и биноклей".

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Министерство обороны также использует 1,45 миллиарда долларов по финансированию, утвержденному Конгрессом США для дополнительной помощи Украине, для замены американских запасов ракет Javelin и Stinger, а также ключевых компонентов для этих ракет.

В рамках дополнительной помощи Украине Конгресс США одобрил финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов для "пополнения запасов американского оборудования, отправленного Украине". Пока что Министерство обороны использует 1,45 миллиарда долларов из этих средств.

"Сейчас мы ведем активные переговоры по Stinger и связанным с ними компонентам. Ожидается, что это соглашение будет заключено до конца мая. Для Javelins соглашение также неизбежно – все это происходит прямо сейчас", – сказал ЛаПланте.

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В чем преимущество дронов-камикадзе?

Switchblade — тактический боеприпас, разработанный американской компанией AeroVironment. Несет боеголовку и предназначен, в зависимости от модификации, для атаки живой силы, незащищённой техники и бронированных целей.

Дрон-камикадзе Switchblade 300 может пролететь 10 км, им можно управлять до 10 мин. Его задача – увеличить боевую мощь пехоты.

Что касается Switchblade-600, то он уже более мощный – может пролететь 40 км за 20 минут и еще и барражировать 20 минут. Этот дрон несет боеголовку типа Javelin, он способен поражать бронетехнику.

США готовят новый пакет помощи Украине

На днях президент США Джозеф Байден подпишет новый пакет вооруженной помощи для Украины на $100 млн. Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Байден подпишет новый пакет помощи для того, чтобы стала возможной поставка новой партии боеприпасов. Это подтвердили журналистам три американских чиновника.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что последний пакет, скорее всего, будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

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