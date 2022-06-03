У Кремлі знайшли заміну "сирійському м'яснику". Що відомо про нового керівника армії РФ в Україні

Геннадій Жидко керує армією РФ в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Замість російського генерала Олександра Дворнікова угрупуванням російських військ в Україні вже тиждень командує генерал Геннадій Жидко. Він колишній командувач Східного військового округу. Також Жидко був начальником штабу угруповання Збройних сил Російської Федерації у Сирії.

"НВ" розповіло, що відомо про ймовірного наступника Дворнікова – Геннадія Жидка.

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Хто такий Геннадій Жидко?

Розслідувач Руслан Левін заявив, що приблизно тиждень-півтора тому спілкувався зі своїми джерелами серед солдатів, які розповідали, що замість Дворнікова тепер командує цією "операцією", битвою за Донбас, генерал Жидко.

"Він колишній командувач Східного військового округу, він був командувачем цього округу до листопада 2021 року, після чого його перевели на посаду заступника міністра оборони Росії з військово-політичної роботи. Тобто він, по суті, такий головний замполіт, головний політрук російської армії", – розповів Левін.

Відомо, що у 2016 році Жидко був начальником штабу угруповання Збройних сил Російської Федерації у Сирії.

Біографія Жидка

Пройшов шлях від командира взводу до командира дивізії у 27-й гвардійської мотострілецької дивізії Приволзького та Приволзько-Уральського військового округів із пунктом базування в селі Тоцьке Тоцького району Оренбурзької області. Потім був командиром 92-го мотострілецького полку з пунктом базування в Душанбі.

У 1997 році закінчив Військову академію бронетанкових військ імені Маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського, а у 2007 році – Військову академію Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Реклама

З серпня 2007 року до липня 2009 року командував 20-ю гвардійською мотострілецькою дивізією Північно-Кавказького військового округу з пунктом базування у Волгограді.

З липня 2009 року по січень 2011 року був заступником командувача 20-ї гвардійської армії Московського, потім Західного військового округів зі штабом у Воронежі.

З січня 2011 року до січня 2015 року був начальником штабу – першим заступником командувача 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу з пунктом базування в Санкт-Петербурзі. Реклама

З січня 2015 року до вересня 2016 року був начальником штабу – першим заступником командувача 2-ї гвардійської загальновійськової армії.

З вересня 2016 року по листопад 2017 року був командувачем 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зі штабом у Самарі.

20 лютого 2016 року отримав звання генерал-майора.

У тому ж 2016 був начальником штабу угруповання Збройних сил Російської Федерації у Сирії.

З 22 листопада 2017 року по 3 листопада 2018 року був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

У червні 2018 року отримав звання генерал-лейтенанта.

У листопаді 2018 року призначений командувачем військ Східного військового округу.

У червні 2020 року отримав звання генерал-полковника.

12 листопада 2021 року призначений заступником міністра оборони Російської Федерації – начальником Головного військово-політичного управління Збройних Сил Російської Федерації.

Як виглядає Геннадій Жидко

Путін зачистив "сирійського м'ясника"? Командувач армією РФ в Україні зник з фронту

У Кремлі продовжують зачищати лави військового командування після невдач в Україні. Російський генерал Олександр Дворніков, якому у квітні було доручено командування війною на українській території, вже два тижні не з'являється на фронті, повідомляє The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача, генерала Олександра Дворнікова, у квітні, що багато хто розцінив як визнання того, що початковий військовий план Росії провалився.

За словами американських офіційних осіб, невдовзі після свого призначення генерал Дворніков намагався змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки. Але останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників замислитися над тим, чи він відповідає за військові дії.

У перші тижні війни Росія вела свою військову кампанію з Москви, і на місцях не було центрального військового командира, який міг би командувати. На початку квітня, після того, як проблеми з логістикою та моральним духом Росії стали очевидними, Путін доручив генералу Дворнікову керувати впорядкованими військовими діями.

Генерал Дворніков розпочав свою кар'єру командиром взводу у 1982 році, а потім брав участь у жорстокій другій війні Росії в Чечні. Москва також відправила його до Сирії, де сили під його командуванням звинуватили у нападах на мирних жителів.

В Україні він налагодив упорядкований процес. Російські пілоти почали координувати свої дії з наземними військами для досягнення аналогічної мети у східному регіоні Донбасу, і російські підрозділи обговорювали одне з одним спільні цілі.

Однак ці заходи не змогли змінити характеру російської армії, вважає старший науковий співробітник і директор проєкту "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва Фредерік Каган. За його словами, недоліки російських збройних сил є глибокими та фундаментальними.

Що не так з російською армією

Зазначається, що російські збройні сили дотримуються доктринального методу в радянському стилі, згідно з яким низові війська не уповноважені вказувати на недоліки у стратегії, які мають бути очевидними, або вносити корективи. За словами американських військових, українці після семи років навчання разом із військовослужбовцями зі США та інших країн НАТО наслідують більш західний метод і продемонстрували особливу гнучкість в адаптації до обставин.

За словами генерала Бридлава, двотижневої бойової паузи після того, як російські військові відмовилися від боротьби за Київ, було недостатньо, щоб переламати хід кампанії навіть із більш обмеженою метою. Коли генерал Дворніков взяв на себе управління, "сили були кинуті у бій занадто швидко. Це рішення, ймовірно, виходило з Москви".

Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від прагнення захопити всю країну.

Представник Пентагону сказав, що їхній "повільний та поступальний" темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил зменшилася приблизно на 20 відсотків. З початку війни Росія втратила 1000 танків, заявив минулого тижня високопоставлений представник Пентагону.

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