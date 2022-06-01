Світ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚽ Шотландія – Україна: онлайн
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Путін зачистив "сирійського м'ясника"? Командувач армією РФ в Україні зник з фронту

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 15:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американські журналісти вважають, що його усунули
Володимир Путін, Олександр Дворніков
Володимир Путін, Олександр Дворніков / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі продовжують зачищати лави військового командування після невдач в Україні. Російський генерал Олександр Дворніков, якому у квітні було доручено командування війною на українській території, вже два тижні не з'являється на фронті, повідомляє The New York Times.

Президент Росії Володимир Путін призначив нового командувача, генерала Олександра Дворнікова, у квітні, що багато хто розцінив як визнання того, що початковий військовий план Росії провалився.

Реклама

За словами американських офіційних осіб, невдовзі після свого призначення генерал Дворніков намагався змусити розрізнені повітряні та наземні підрозділи координувати свої атаки. Але останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників замислитися над тим, чи він відповідає за військові дії.

У перші тижні війни Росія вела свою військову кампанію з Москви, і на місцях не було центрального військового командира, який міг би командувати. На початку квітня, після того, як проблеми з логістикою та моральним духом Росії стали очевидними, Путін доручив генералу Дворнікову керувати впорядкованими військовими діями.

Генерал Дворніков розпочав свою кар'єру командиром взводу у 1982 році, а потім брав участь у жорстокій другій війні Росії в Чечні. Москва також відправила його до Сирії, де сили під його командуванням звинуватили у нападах на мирних жителів.

Реклама

В Україні він налагодив упорядкований процес. Російські пілоти почали координувати свої дії з наземними військами для досягнення аналогічної мети у східному регіоні Донбасу, і російські підрозділи обговорювали одне з одним спільні цілі.

Однак ці заходи не змогли змінити характеру російської армії, вважає старший науковий співробітник і директор проєкту "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва Фредерік Каган. За його словами, недоліки російських збройних сил є глибокими та фундаментальними.

Що не так з російською армією

Зазначається, що російські збройні сили дотримуються доктринального методу в радянському стилі, згідно з яким низові війська не уповноважені вказувати на недоліки у стратегії, які мають бути очевидними, або вносити корективи. За словами американських військових, українці після семи років навчання разом з військовослужбовцями зі США та інших країн НАТО наслідують більш західний метод і продемонстрували особливу гнучкість в адаптації до обставин.

Реклама

За словами генерала Бридлава, двотижневої бойової паузи після того, як російські військові відмовилися від боротьби за Київ, було недостатньо, щоб переламати хід кампанії навіть з більш обмеженою метою. Коли генерал Дворніков взяв на себе управління, "сили були кинуті у бій занадто швидко. Це рішення, ймовірно, виходило з Москви".

Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини східної України, які змусили їх відмовитися від прагнення захопити всю країну.

Представник Пентагону сказав, що їхній "повільний та поступальний" темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил зменшилася приблизно на 20 відсотків. З початку війни Росія втратила 1000 танків, заявив минулого тижня високопоставлений представник Пентагону.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 1 червня
1
Особовий склад 30700
Особовий склад
2
Літаки 208
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3343
ББМ
5
Танки 1361
Танки
6
Артилерія 659
Артилерія
7
Засоби ППО 94
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 519
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2290
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

Історія героя
Нескорені
Володимир Федорович – пенсіонер із Чернігова, а ще він – мисливець. Коли прийшли окупанти, він ховав у підвалі сусідів, а сам "виходив на полювання" - стріляв по вертольотах та літаках ворога з рушниці. І одного разу після його пострілів російський бомбардувальник впав…
Історія і відео пенсіонера-снайпера
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31691.65

Bitcoin Cash (BCH)

201.75

Binance Coin (BNB)

317.62

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

23.66

Litecoin (LTC)

68.57

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,34 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти