У Кремлі знову збрехали про штурм "Азовсталі"

Прессекретар президента РФ повідомив, що інших наказів щодо "Азовсталі" не було. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація продовжує блокувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, де проходять тяжкі кровопролитні бої. Водночас у Росії брешуть про "гуманітарні коридори", які "працювали" в ці дні, а також звинувачують Україну в поширенні фейків.

Про ці "коридори", зокрема, повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу, пише "Медуза".

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Заяви з Росії

На запитання журналіста про те, чи змінився наказ президента Росії Володимира Путіна про блокування заводу і скасування штурму – чи був скасований чи ще діє, – Пєсков заявив, що інших наказів не було:

"Українська сторона і тим більше ті, хто ховається там на території заводу, добре відомі тим, що виробляють величезну кількість брехні та фейків на постійній основі. Тому інформацію, яка від них виходить, потрібно ретельно фільтрувати. Ви були свідками – публічно президент наказав утриматися від штурму. Які-небудь інші накази головнокомандувача не озвучувалися".

Водночас Пєсков ще й заявив, що блокування заводу "безумовно" продовжується.

"Безумовно, звичайно. Але там же й коридори сьогодні працюють цими днями".

Зеленський просить ООН про евакуацію поранених із "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Він попросив посприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

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Зеленський подякував Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі". Крім того, він проінформував Гутерреша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі "Азовсталі". За підтримки авіації противник відновив наступ із метою взяття під контроль території заводу.

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