У Кремлі заперечують страшне захворювання у Путіна

За Путіним постійно їздить бригада лікарів, але у Кремлі твердять, що він здоровий / Колаж "Сьогодні"

У Кремлі змушені були зробити заяву щодо стану здоров'я міжнародного злочинця Володимира Путіна після того, як вийшло розслідування журналістів видання "Проект" про серйозне захворювання агресора.

Про це повідомив колишній головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

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Спростування

Під час традиційного брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заперечував якісь онкологічні хвороби у свого боса.

"Це все вигадки та неправда", – запевнив Пєсков.

На уточнююче запитання журналіста: "Чи я розумію, що Володимир Путін не хворий на рак і не робив будь-які операції у зв'язку з онкологією?", Пєсков відповів: "Вірно".

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Розслідування