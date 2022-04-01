В Кремле отрицают страшное заболевание у Путина

За Путиным постоянно ездит бригада врачей, но в Кремле твердят, что он здоров / Коллаж "Сегодня"

В Кремле вынуждены были сделать заявление относительно состояния здоровья международного преступника Владимира Путина после того, как вышло расследование журналистов издания "Проект" о серьезном заболевании агрессора.

Об этом сообщил бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

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Опровержение

Во время традиционного брифинга пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицал какие-либо онкологические болезни у своего босса.

"Это все выдумки и неправда", – заверил Песков.

На уточняющий вопрос журналиста: "Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком и не делал какие-либо операции в связи с онкологией?", Песков ответил: "Верно".

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Расследование