У Латвії розпочалися масштабні військові навчання НАТО Namejs 2022

У першому етапі навчань НАТО братимуть участь військові частини зі США, Чехії, Польщі, Великобританії, Литви та Естонії. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 18 квітня до 27 травня у всіх регіонах Латвії проходитиме весняний етап масштабних військових навчань НАТО Namejs 2022. У навчаннях братиме участь техніка союзників, у тому числі бойові гелікоптери США.

Про це пише Delfi.

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Навчання НАТО

Як зазначається, мета навчань – покращити "інтеграцію національних та союзних сил для розв'язання оборонних завдань". У першому етапі навчань братимуть участь військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії.

"Навчальні завдання виконуватимуть спільно солдати союзників, які в даний час розгорнуті в межах розширеної бойової групи НАТО в Латвії та представляють десять країн: Албанію, Чехію, Італію, Ісландію, Чорногорію, Канаду, Польщу, Словаччину, Словенію та Іспанію", – пише видання.

Водночас підрозділи на навчаннях будуть представлені сухопутними механізованими підрозділами, артилерією, авіацією та десантними підрозділами, а також елементами оперативного планування та постачання.

Delfi зазначає, що загальна кількість військовослужбовців союзників становитиме близько 3000 осіб:

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"Своєю чергою на Адазькому полігоні планується стрілянина. Для виконання навчальних завдань також періодично відбуватимуться польоти різних військових літальних апаратів, у тому числі бойових гелікоптерів "AH-64 Apache" у повітряному просторі Латвії".

Нагадаємо, The Times, посилаючись на свої джерела, повідомило про те, що в результаті вторгнення в Україну Росія припустилася "великої стратегічної помилки". Тепер ще дві європейські країни готові вступити до НАТО вже цього літа.

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