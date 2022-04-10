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Путін знову себе переграв. НАТО планує зробити розміщення військ на своєму кордоні постійним

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10 квітня, 07:40
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Підписавши Основний акт НАТО – Росія, Росія зобов'язалася не погрожувати та не застосовувати силу проти держав-членів Альянсу та будь-яких інших держав. Проте РФ порушила правила
На кордоні НАТО планують розгорнути постійні війська / Колаж "Сьогодні"
На кордоні НАТО планують розгорнути постійні війська / Колаж "Сьогодні"

НАТОнамагається розробити можливість постійної військової присутності на своєму кордоні. Все через напад Росії на Україну.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

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НАТО перебуває у розпалі фундаментальної трансформації. Вона відображатиме довгострокові наслідки дій президента Росії Володимира Путіна.

Рішення про перезавантаження будуть ухвалені на саміті НАТО, що відбудеться у червні в Мадриді.

"Те, що ми зараз бачимо, це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", – говорить Єнс Столтенберг.

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Росія та НАТО

Раніше на східному фланзі Альянсу не було постійного розміщення значних бойових сил, йдеться на сайті НАТО.

Підписавши Основний акт НАТО – Росія, Росія зобов'язалася не погрожувати та не застосовувати силу проти держав-членів Альянсу та будь-яких інших держав.

РФ порушила це зобов'язання, здійснивши незаконну та нелегітимну анексію Криму як частини території суверенної держави. Росія також продовжує надавати підтримку бойовикам на сході України.

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Раніше ми писали:

  • НАТО розділилося на дві частини щодо відносин з Росією – The New York Times
  • НАТО готове передати Україні зброю для захисту від нового наступу РФ – Столтенберг

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Гелікоптери
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Танки 705
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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Слава Україні!

Україна 24

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