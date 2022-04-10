Путин опять себя переиграл. НАТО планирует сделать размещение войск на своей границе постоянным

НАТО пытается разработать возможность постоянного военного присутствия на своей границе. Все из-за нападения России на Украину.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.
НАТО находится в разгаре фундаментальной трансформации. Она будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина.
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Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.
"То, что мы сейчас видим, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", – говорит Йенс Столтенберг.
Россия и НАТО
Ранее на восточном фланге Альянса не было постоянного размещения значительных боевых сил, говорится на сайте НАТО.
Подписав Основополагающий акт НАТО – Россия, Россия обязалась не угрожать и не применять силу против государств-членов Альянса и любых других государств.
РФ нарушила это обязательство, совершив незаконную и нелегитимную аннексию Крыма как части территории суверенного государства. Россия также продолжает оказывать поддержку боевикам на востоке Украины.
Ранее мы писали:
- НАТО разделилось на две части в вопросе отношений с Россией – The New York Times
- НАТО готово передать Украине оружие для защиты от нового наступления РФ – Столтенберг