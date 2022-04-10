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Путин опять себя переиграл. НАТО планирует сделать размещение войск на своей границе постоянным

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10 апреля, 07:40
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Подписав Основополагающий акт НАТО – Россия, Россия обязалась не угрожать и не применять силу против государств-членов Альянса и любых других государств. Однако РФ нарушила правила
На границе НАТО планируют развернуть постоянные войска / Коллаж "Сегодня"
На границе НАТО планируют развернуть постоянные войска / Коллаж "Сегодня"

НАТО пытается разработать возможность постоянного военного присутствия на своей границе. Все из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

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НАТО находится в разгаре фундаментальной трансформации. Она будет отражать долгосрочные последствия действий президента России Владимира Путина.

Решения о перезагрузке будут приняты на саммите НАТО, который состоится в июне в Мадриде.

"То, что мы сейчас видим, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", – говорит Йенс Столтенберг.

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Россия и НАТО

Ранее на восточном фланге Альянса не было постоянного размещения значительных боевых сил, говорится на сайте НАТО.

Подписав Основополагающий акт НАТО – Россия, Россия обязалась не угрожать и не применять силу против государств-членов Альянса и любых других государств.

РФ нарушила это обязательство, совершив незаконную и нелегитимную аннексию Крыма как части территории суверенного государства. Россия также продолжает оказывать поддержку боевикам на востоке Украины.

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Ранее мы писали:

  • НАТО разделилось на две части в вопросе отношений с Россией – The New York Times
  • НАТО готово передать Украине оружие для защиты от нового наступления РФ – Столтенберг

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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
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Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
Слава Україні!

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