У Мілані горить житлова багатоповерхівка, вся будівля у вогні (фото, відео)

У Мілані загорілася 15-поверхова будівля / Фото: Колаж: Сьогодні

В Італії в Мілані близько шостої вечора в неділю почалася пожежа в 15-поверховому житловому будинку, будівля спалахнуло як факел і горить вже кілька годин.

Про це повідомило місцеве видання Ansa.

Пожежа, що почалася близько 17:45 і триває досі, охопила будинок на вулиці Антоніні на півдні Мілана, де проживає близько 70 сімей.

За останніми даними, вогонь практично знищив 15-поверхову будівля. На місці події працюють численні пожежні команди і багато машин швидкої допомоги.

У Мілані горить будинок / Il Messaggero

Досі невідомо, скільки людей все ще перебуває у палаючому будинку – це перевіряється. На вулиці біля будинку товпляться сотні людей, в тому числі перехожі.

"Ми відчули запах диму і відразу ж втекли. Я не думала, що це буде так серйозно", – розповіла одна з мешканок будинку, що спалахнув.

Палаюча багатоповерхівка уся в чорном диму / Ansa

Мер Мілана Беппе Сала, який прибув на місце події, повідомив, що інформації про загиблих або постраждалих під час пожежі поки немає.

"На цей момент у нас немає повідомлень про жертв або поранених. Зо два десятки людей вийшли без проблем. Тепер пожежники обходять квартири, виламуючи двері, щоб перевірити, чи залишився хто-небудь усередині", – розповів він.

Нагадаємо, у Запоріжжі на початку серпня посеред ночі горіла чотириповерхівка на вулиці Сержанта Медведєва, 7. Вогонь охопив дах, були евакуйовані мешканці 34 квартир.

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