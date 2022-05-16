В ОДКБ дали відповідь на хотілки Путіна кинути нові війська на український фронт

В ОДКБ не мають наміру допомагати Путіну військами / Фото: Колаж: Сьогодні

Країни Організації Договору колективної безпеки на саміті в Москві не обговорювали свою можливу участь у війні Росії проти України.

Про це 16 травня розповів журналістам генеральний секретар ОДКБ, білоруський генерал Станіслав Зась, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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"Питання про залучення ОДКБ до "спецоперації в Україні" на саміті організації в Москві не ставилося і не обговорювалося", – заявив Зась.

Зазначимо, що 16 травня у Москві пройшов саміт ОДКБ, у якому взяли участь президенти рф, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, прем'єр-міністр Вірменії та самопроголошений президент Білорусі.

Арестович розповів, чи вторгнеться Білорусь в Україну

Білорусь оголосила розгортання військ на кордоні з Україною проте немає жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Про це розповів позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, другого немає шансу. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, – ред.) Київ штурмували начебто елітні частини російських військ. А тепер що – самі (білоруські війська, – ред.) підуть?" – сказав Арестович.

Водночас, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що його країна залишиться "союзником та стратегічним партнером братської Росії".