Лукашенко оголосив підтримку Росії білорусами обов'язковою

За словами Лукашенка, близько 50 держав на Заході "згуртувалися сьогодні проти однієї Росії"

Лукашенко підтримав РФ / Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko, Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 травня зробив низку заяв проти України та Заходу. Він заявив, що Україні треба подумати над тим, щоб не довелося звертатися до Білорусі, щоб урятувати цілісність та єдність української держави.

Про це Лукашенко заявив на церемонії покладання вінків до монумента Перемоги, передає БелТА.

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"У найстрашнішому сні неможливо було уявити, що в цій братській нам країні, яка дивом вижила під чоботом фашистських окупантів, нацизм знову підніме голову", – сказав Лукашенко.

Також він заявив, що "близько 50 держав на Заході згуртувалися сьогодні проти однієї Росії".

"Залишаючись союзником і стратегічним партнером братської Росії, Білорусь її всіляко підтримуватиме", – сказав Лукашенко.

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Він оголосив підтримку Росії.

"Білоруси не мають права не підтримувати Росію. Ми завжди були разом, ми завжди були єдині. У вас не вдасться нас розірвати на шматки та роз'єднати" – заявив Лукашенко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін 9 травня виступив з промовою у Москві на параді з нагоди Дня перемоги. Головною темою виступу стала війна в Україні, проте, всупереч очікуванням, Путін у своїй промові не оголосив мобілізацію та офіційну війну Україні.

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Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом і заявив, що на війська РФ в Україні чекає та ж доля, що й німецьких загарбників.